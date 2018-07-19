Саммит РФ-США разочаровал инвесторов, но потенциал роста рынка акций РФ сохраняется - БКС

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" за неделю, завершившуюся 18 июля, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.
"Саммит Россия-США разочаровал, что привело к возобновлению оттоков из ETF. Мы полагаем, что стабилизация нефтяных цен нивелирует этот негативный эффект, и видим позитивные риски для рынка на горизонте до конца августа", - пишут аналитики.
Эксперты пришли к выводу, что инвесторы, по всей видимости, были разочарованы итогами саммита Россия-США, который состоялся 16 июля, и 17-18 июля выводили средства из российских фондов.
"Российские акции за отчетную неделю потеряли в целом $20 млн в основном за счет оттоков из Russia-dedicated funds (фонды, специализирующиеся на России). С другой стороны, оттоки из фондов GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) практически остановились. Российский рынок акций на этой неделе получил двойной удар в виде падения цен на нефть и политического разочарования. Тем не менее, мы по-прежнему видим позитивные риски для рынка в конце лета на фоне улучшения настроений на EM (развивающиеся рынки) и реинвестирования полученных дивидендов в рынок до середины августа", - говорится в обзоре.
Средний объем длинных позиций розничных инвесторов за отчетный период рос значительно медленнее открытия коротких позиций, что аналитики расценивают как признак отсутствия уверенности на рынке со стороны локальных инвесторов. Между тем, хотя индикатор настроений на рынке от "БКС Глобал Маркетс" свидетельствует об умеренном негативе, эксперты отмечают стабилизацию данного показателя по сравнению с предыдущей неделей.
Институциональные инвесторы с 12 по 18 июля остались чистыми покупателями третью неделю подряд.
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