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Дальнее зарубежье 19.07.2018 20:02

Лидер блока "ас-Сайрун", победившего на выборах в Ираке, поддержал протесты на юге страны

Шиитский богослов Муктада ас-Садр, чей блок "ас-Сайрун" одержал победу на парламентских выборах в Ираке, призвал отложить формирование правительства до тех пор, пока не будут удовлетворены требования демонстрантов на юге страны наладить подачу электроэнергии и водоснабжение.

"Победившие на выборах политические партии должны приостановить все политические диалоги по формированию коалиции до тех пор, пока не будут удовлетворены законные требования протестующих", - цитируют М.ас-Садра западные СМИ.

Ранее в июле на юге Ирака вспыхнули массовые протесты. Демонстранты требуют от властей решить проблемы в коммунальном хозяйстве, в частности перебои в подаче электроэнергии и водоснабжением.

Парламентские выборы в Ираке состоялись 12 мая. По первоначальным подсчетам, победу в них одержал блок "ас-Сайрун", возглавляемый М.ас-Садром, который пообещал иракцам смягчить проблему бедности, создать рабочие места и обеспечить предоставление более качественных услуг.

В начале июля парламент Ирака принял законопроект, предписывающий ручной пересчет всех голосов, отданных на парламентских выборах. Такое решение законодательное собрание страны приняло на фоне сообщений о мошенничестве на выборах, ранее появившихся в местных СМИ.

Национальной ассамблее не удалось продлить нынешний мандат депутатского корпуса до тех пор, пока не будет завершен ручной пересчет результатов.

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Тэги: ИРАК, ПРОТЕСТЫ, ПОДДЕРЖКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]