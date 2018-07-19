Шиитский богослов Муктада ас-Садр, чей блок "ас-Сайрун" одержал победу на парламентских выборах в Ираке, призвал отложить формирование правительства до тех пор, пока не будут удовлетворены требования демонстрантов на юге страны наладить подачу электроэнергии и водоснабжение.
"Победившие на выборах политические партии должны приостановить все политические диалоги по формированию коалиции до тех пор, пока не будут удовлетворены законные требования протестующих", - цитируют М.ас-Садра западные СМИ.
Ранее в июле на юге Ирака вспыхнули массовые протесты. Демонстранты требуют от властей решить проблемы в коммунальном хозяйстве, в частности перебои в подаче электроэнергии и водоснабжением.
Парламентские выборы в Ираке состоялись 12 мая. По первоначальным подсчетам, победу в них одержал блок "ас-Сайрун", возглавляемый М.ас-Садром, который пообещал иракцам смягчить проблему бедности, создать рабочие места и обеспечить предоставление более качественных услуг.
В начале июля парламент Ирака принял законопроект, предписывающий ручной пересчет всех голосов, отданных на парламентских выборах. Такое решение законодательное собрание страны приняло на фоне сообщений о мошенничестве на выборах, ранее появившихся в местных СМИ.
Национальной ассамблее не удалось продлить нынешний мандат депутатского корпуса до тех пор, пока не будет завершен ручной пересчет результатов.
Париж готов продолжать работу над карабахским урегулированием мирным путем – глава Сената Франции
Алиев обсудил с руководством группы Naval вопросы ВТС между Азербайджаном и Францией
Азербайджан планирует приобрести у Airbus высокоорбитальные спутники
Азербайджан обсуждает возможность участия Total в разработке блока Умид-Бабек на Каспии
Airbus получил твердые контракты на 93 самолета в рамках авиасалона в Фарнборо
Более 5 млн американцев откажутся от платного телевидения в 2018г - опрос
В горах грузинской Сванетии спасатели пытаются добраться до двух украинских туристов
В Азербайджане в I полугодии 2018 года при пожарах погибли более 50 человек – МЧС
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Банк Республика предлагает новый кредит на «Оплату учебы»
Молодые разработчики из AppLab научились основам управления проектами
Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 30 регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений