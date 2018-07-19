Шиитский богослов Муктада ас-Садр, чей блок "ас-Сайрун" одержал победу на парламентских выборах в Ираке, призвал отложить формирование правительства до тех пор, пока не будут удовлетворены требования демонстрантов на юге страны наладить подачу электроэнергии и водоснабжение.

"Победившие на выборах политические партии должны приостановить все политические диалоги по формированию коалиции до тех пор, пока не будут удовлетворены законные требования протестующих", - цитируют М.ас-Садра западные СМИ.

Ранее в июле на юге Ирака вспыхнули массовые протесты. Демонстранты требуют от властей решить проблемы в коммунальном хозяйстве, в частности перебои в подаче электроэнергии и водоснабжением.

Парламентские выборы в Ираке состоялись 12 мая. По первоначальным подсчетам, победу в них одержал блок "ас-Сайрун", возглавляемый М.ас-Садром, который пообещал иракцам смягчить проблему бедности, создать рабочие места и обеспечить предоставление более качественных услуг.

В начале июля парламент Ирака принял законопроект, предписывающий ручной пересчет всех голосов, отданных на парламентских выборах. Такое решение законодательное собрание страны приняло на фоне сообщений о мошенничестве на выборах, ранее появившихся в местных СМИ.

Национальной ассамблее не удалось продлить нынешний мандат депутатского корпуса до тех пор, пока не будет завершен ручной пересчет результатов.