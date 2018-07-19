Азербайджан направит 1,3 млн манатов на привлечение консультанта для внедрения ОМС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить Госагентству по обязательному медицинскому страхованию из госбюджета 1,3 млн манатов на привлечение международного консультанта.
И.Алиев в четверг подписал соответствующее распоряжение, оно опубликовано на сайте главы государства.
Госагентство привлечет международного консультанта для внедрения обязательного медстрахования (ОМС) в Азербайджане.
Средства на оплату услуг консультанта будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.
А.Азизов
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