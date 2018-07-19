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Финансы 19.07.2018 18:31

Азербайджан направит 1,3 млн манатов на привлечение консультанта для внедрения ОМС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить Госагентству по обязательному медицинскому страхованию из госбюджета 1,3 млн манатов на привлечение международного консультанта.

И.Алиев в четверг подписал соответствующее распоряжение, оно опубликовано на сайте главы государства.

Госагентство привлечет международного консультанта для внедрения обязательного медстрахования (ОМС) в Азербайджане.

Средства на оплату услуг консультанта будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.

А.Азизов

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Тэги: ОМС, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]