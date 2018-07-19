Путин обсудил с членами СБ РФ итоги встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ свои недавние международные контакты, в том числе с президентом США Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба Кремля.
"Участники совещания обсудили итоги международных контактов главы российского государства за последнее время, включая российско-американский саммит, состоявшийся в Хельсинки 16 июля", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, обсуждались отдельные вопросы внутрироссийской повестки дня и инициатива продления до конца года безвизового въезда в РФ для обладателей паспорта болельщика чемпионата мира по футболу 2018 года.
Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, министры иностранных дел Сергей Лавров, внутренних дел Владимир Колокольцев, обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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