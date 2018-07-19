Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9801 RUR   0.027 GBR   2.2228 TRY   0.3533

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.76 Brent   72.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 41° Завтра 26° 34° 22 Июл 25° 33° 23 Июл 24° 32°

СНГ 19.07.2018 18:44

Путин обсудил с членами СБ РФ итоги встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ свои недавние международные контакты, в том числе с президентом США Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Участники совещания обсудили итоги международных контактов главы российского государства за последнее время, включая российско-американский саммит, состоявшийся в Хельсинки 16 июля", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, обсуждались отдельные вопросы внутрироссийской повестки дня и инициатива продления до конца года безвизового въезда в РФ для обладателей паспорта болельщика чемпионата мира по футболу 2018 года.

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, министры иностранных дел Сергей Лавров, внутренних дел Владимир Колокольцев, обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СОВБЕЗ, СОВЕЩАНИЕ


Похожие новости


Патрушев: СБ РФ продолжит ориентировать ведомства на поиск похищенных картин из российских музеев Патрушев: Россия призвала страны ШОС поддержать проект резолюции Генассамблеи ООН о предотвращении конфликтов в киберпространстве Секретарь Совбеза РФ Патрушев: сложение потенциалов ЕАЭС, ШОС, АСЕАН позволит выйти на новые источники роста Ложные звонки о минировании в РФ поступали из Турции, Украины, США и Японии - Патрушев Патрушев предупредил об опасных последствиях военной помощи США Украине Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]