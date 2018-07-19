"Зачистка" в высших эшелонах власти в Дагестане продолжится до искоренения процессов коррупции - Васильев

Антикоррупционная кампания среди чиновников в Дагестане будет продолжаться, заявил в четверг врио главы Дагестана Владимир Васильев.

"Вы видите, что идет "зачистка" высших эшелонов власти. Она не закончена. Только тогда, когда будут преодолены негативные процессы коррупции и мздоимства, можно будет об этом говорить", - сказал В.Васильев журналистам в четверг после совещания с участием полпреда СКФО Александра Матовникова.

Глава республики напомнил, что к ответственности привлечен ряд руководителей.

"Эта работа проводится в сферах здравоохранения и строительства. Будем пошагово решать", - заявил В. Васильев, отметив, что выполняет поручение главы государства - "убрать прослойку между бюджетом и людьми".