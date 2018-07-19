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Транспорт и связь 19.07.2018 20:44

Airbus получил твердые контракты на 93 самолета в рамках авиасалона в Фарнборо

Европейский концерн Airbus в ходе авиасалона в британском Фарнборо получил твердые контракты на 93 самолета, сообщила компания.

Кроме того, Airbus подписал меморандумы о взаимопонимании на покупку 338 лайнеров.

Наибольшим спросом пользовались машины узкофюзеляжного семейства A320, отмечает компания.

По итогам салона портфель заказов Airbus, полученных с начала года, увеличился до 354 самолетов, еще на 398 машин подписаны меморандумы.

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Тэги: AIRBUS, ЗАКАЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]