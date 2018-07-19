Airbus получил твердые контракты на 93 самолета в рамках авиасалона в Фарнборо

Европейский концерн Airbus в ходе авиасалона в британском Фарнборо получил твердые контракты на 93 самолета, сообщила компания.
Кроме того, Airbus подписал меморандумы о взаимопонимании на покупку 338 лайнеров.
Наибольшим спросом пользовались машины узкофюзеляжного семейства A320, отмечает компания.
По итогам салона портфель заказов Airbus, полученных с начала года, увеличился до 354 самолетов, еще на 398 машин подписаны меморандумы.
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