Власти Нью-Йорка приняли новый свод правил для регулирования деятельности Airbnb

Городской совет Нью-Йорка в среду единогласно принял новые правила, которые коснутся сервиса аренды жилья Airbnb, пишет Dow Jones.
В частности, власти города обязали компанию раскрывать имена и адреса лиц, предоставляющих свое жилье в аренду. За отказ предоставить эти данные полагается штраф в размере до $1,5 тыс. с человека.
Таким образом город планирует бороться с теми, кто нарушает законы Нью-Йорка, не позволяющие владельцам жилья сдавать его в аренду сроком менее 30 суток без нахождения на сдаваемой площади.
"Это решение было предопределено с самого начала, и теперь жители Нью-Йорка будут подвергаться неконтролируемому нарушению их права на частную жизнь с официального разрешения городского совета", - заявила представитель Airbnb Лиз Деболд Фуско.
По мнению Airbnb, решение было принято под давлением ассоциации отелей, которые теряют выручку из-за конкуренции со стороны компании.
Представители Airbnb отмечают, что средний житель Нью-Йорка, сдающий жилье через компанию, принимает 60 гостей в год и зарабатывает на этом $6,3 тыс. При этом 77% хозяев тратят эти деньги на выплату ипотеки и оплату коммунальных расходов.
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