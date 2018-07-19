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Дальнее зарубежье 19.07.2018 21:03

Власти Нью-Йорка приняли новый свод правил для регулирования деятельности Airbnb

Городской совет Нью-Йорка в среду единогласно принял новые правила, которые коснутся сервиса аренды жилья Airbnb, пишет Dow Jones.

В частности, власти города обязали компанию раскрывать имена и адреса лиц, предоставляющих свое жилье в аренду. За отказ предоставить эти данные полагается штраф в размере до $1,5 тыс. с человека.

Таким образом город планирует бороться с теми, кто нарушает законы Нью-Йорка, не позволяющие владельцам жилья сдавать его в аренду сроком менее 30 суток без нахождения на сдаваемой площади.

"Это решение было предопределено с самого начала, и теперь жители Нью-Йорка будут подвергаться неконтролируемому нарушению их права на частную жизнь с официального разрешения городского совета", - заявила представитель Airbnb Лиз Деболд Фуско.

По мнению Airbnb, решение было принято под давлением ассоциации отелей, которые теряют выручку из-за конкуренции со стороны компании.

Представители Airbnb отмечают, что средний житель Нью-Йорка, сдающий жилье через компанию, принимает 60 гостей в год и зарабатывает на этом $6,3 тыс. При этом 77% хозяев тратят эти деньги на выплату ипотеки и оплату коммунальных расходов.

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Тэги: НЬЮ/ЙОРК, AIRBNB, ЗАКОН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]