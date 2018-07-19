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СНГ 19.07.2018 19:02

Суд арестовал имущество руководителя "РИА Новости Украина" Вышинского

Херсонский городской суд арестовал имущество руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь "прокуратуры Крыма" Татьяна Тихончик.

"Херсонский суд наложил арест на квартиру, два автомобиля и имущество, изъятое в ходе санкционированных обысков", - рассказала Т.Тихончик.

Как сообщалось, украинские правоохранители задержали руководителя "РИА Новости Украина" К.Вышинского в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая его доставили в Херсон для избрания меры пресечения. 17 мая Херсонский горсуд избрал К.Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля. 21 мая защита подала в Апелляционный суд Херсонской области апелляционную жалобу на арест К.Вышинского. 1 июня суд отказал стороне защиты в изменении меры пресечения.

6 июля пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что К.Вышинский уведомлен о подозрении в незаконном хранении оружия и боеприпасов: "Подозреваемый в госизмене Кирилл Вышинский уведомлен о еще одном подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) УК Украины".

По ее словам, в ходе проведенных обысков в арендованном индивидуальном банковском сейфе К.Вышинского были выявлены и изъяты пистолет и патроны к нему. Пистолет является огнестрельным оружием - самозарядным пистолетом модели "FN Browning M1906".

11 июля Херсонский городской суд продлил срок содержания К.Вышинского под стражей еще на 60 суток - до 13 сентября.

Россия считает дело журналиста К.Вышинского политическим и требует его немедленного освобождения.

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Тэги: ВЫШИНСКИЙ, ИМУЩЕСТВО, АРЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]