Президент Алиев прибыл с визитом во Францию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг начал официальный визит во Францию.

"Президент И.Алиев 19 июля прибыл с официальным визитом во Францию по приглашению французского коллеги Эмманюэля Макрона", - сообщает сайт азербайджанского лидера.

А.Азизов