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Внешняя политика 19.07.2018 18:53

Президент Алиев прибыл с визитом во Францию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг начал официальный визит во Францию.

"Президент И.Алиев 19 июля прибыл с официальным визитом во Францию по приглашению французского коллеги Эмманюэля Макрона", - сообщает сайт азербайджанского лидера.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, ФРАНЦИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]