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Регион 19.07.2018 19:19

Сотрудничество Грузия-НАТО способствует стабильности на южных рубежах РФ - президент Маргвелашвили

Грузия не раз предлагала России решить все вопросы мирным путем, грузинское сотрудничество с НАТО направлено на обеспечение безопасности в регионе, заявил в четверг президент Грузии Георгии Маргвелашвили.

"Сотрудничество Грузии с НАТО служит обеспечению безопасности в регионе и способствует стабильности южной границы Российской Федерации", - написал Г.Маргвелашвили в социальных сетях.

Так грузинский лидер прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина на встрече с послами в четверг о том, что Западу следует задуматься о возможных последствиях принятия Грузии и Украины в НАТО.

"Грузия вновь стремится решать все вопросы мирным путем. Мы не раз предлагали Российской Федерации сменить конфронтацию на сотрудничество, но восстановление доверия невозможно в условиях нарушения соседним государством суверенитета и территориальной целостности Грузии", - подчеркнул Г.Маргвелашвили.

Он отметил, что первым шагом к восстановлению доверия может стать выполнение Россией международных соглашений от 12 августа 2008 года и безопасное и достойное возвращение беженцев в свои дома в Абхазии и Южной Осетии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]