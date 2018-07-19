Сотрудничество Грузия-НАТО способствует стабильности на южных рубежах РФ - президент Маргвелашвили

Грузия не раз предлагала России решить все вопросы мирным путем, грузинское сотрудничество с НАТО направлено на обеспечение безопасности в регионе, заявил в четверг президент Грузии Георгии Маргвелашвили.
"Сотрудничество Грузии с НАТО служит обеспечению безопасности в регионе и способствует стабильности южной границы Российской Федерации", - написал Г.Маргвелашвили в социальных сетях.
Так грузинский лидер прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина на встрече с послами в четверг о том, что Западу следует задуматься о возможных последствиях принятия Грузии и Украины в НАТО.
"Грузия вновь стремится решать все вопросы мирным путем. Мы не раз предлагали Российской Федерации сменить конфронтацию на сотрудничество, но восстановление доверия невозможно в условиях нарушения соседним государством суверенитета и территориальной целостности Грузии", - подчеркнул Г.Маргвелашвили.
Он отметил, что первым шагом к восстановлению доверия может стать выполнение Россией международных соглашений от 12 августа 2008 года и безопасное и достойное возвращение беженцев в свои дома в Абхазии и Южной Осетии.
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