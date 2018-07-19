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Это интересно 19.07.2018 21:21

Более 5 млн американцев откажутся от платного телевидения в 2018г - опрос

Порядка 5,4 млн жителей США в этом году планируют прекратить подписку на платное телевидение, из-за чего операторы недополучат $5,5 млрд выручки, говорится в исследовании консалтинговой фирмы cg42.

В прошлом году с традиционным ТВ попрощались 4,8 млн американцев, за год до этого - еще 3,8 млн человек.

"Поиск альтернативных путей получения контента становится все проще, людям все больше не нравятся отношения с традиционными провайдерами, и они уходят", - заявил ведущий автор отчета и управляющий партнер cg42 Стивен Бек в интервью MarketWatch.

Как показал проведенный компанией опрос, 30% респондентов отказались от услуг платного телевидения в последние два года, еще 18% никогда не были подписчиками таких сервисов. Из них большинство пользовались стриминговыми сервисами, такими как Netflix, Amazon Prime и Hulu Plus.

Главными причинами недовольства платным ТВ стали завышенные цены, предоставление более выгодных условий новым подписчикам, а также всевозможные дополнительные сборы и статьи расходов.

Те, кто решил перестать платить телекомпаниям, экономят в среднем $85 в месяц, при этом 79% принявших такое решение довольны своим выбором. Лишь 5% респондентов сожалели о своем решении и выразили намерение вернуться к платному телевидению.

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Тэги: США, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ПОДПИСЧИКИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]