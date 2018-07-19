Более 5 млн американцев откажутся от платного телевидения в 2018г - опрос

Порядка 5,4 млн жителей США в этом году планируют прекратить подписку на платное телевидение, из-за чего операторы недополучат $5,5 млрд выручки, говорится в исследовании консалтинговой фирмы cg42.
В прошлом году с традиционным ТВ попрощались 4,8 млн американцев, за год до этого - еще 3,8 млн человек.
"Поиск альтернативных путей получения контента становится все проще, людям все больше не нравятся отношения с традиционными провайдерами, и они уходят", - заявил ведущий автор отчета и управляющий партнер cg42 Стивен Бек в интервью MarketWatch.
Как показал проведенный компанией опрос, 30% респондентов отказались от услуг платного телевидения в последние два года, еще 18% никогда не были подписчиками таких сервисов. Из них большинство пользовались стриминговыми сервисами, такими как Netflix, Amazon Prime и Hulu Plus.
Главными причинами недовольства платным ТВ стали завышенные цены, предоставление более выгодных условий новым подписчикам, а также всевозможные дополнительные сборы и статьи расходов.
Те, кто решил перестать платить телекомпаниям, экономят в среднем $85 в месяц, при этом 79% принявших такое решение довольны своим выбором. Лишь 5% респондентов сожалели о своем решении и выразили намерение вернуться к платному телевидению.
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