Командующий войсками США на Ближнем Востоке заявляет, что не получал новых указаний по Сирии после встречи Трампа и Путина

Глава Центрального командования США Джозеф Вотел, в чьем подчинении находятся американские войска на Ближнем Востоке, заявил журналистам, что Пентагон после саммита президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина не направлял ему новых директив относительно действий в Сирии.

Дж.Вотел напомнил журналистам о своей основной цели в Сирии - разгроме "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ), сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Президент РФ В.Путин заявил по итогам встречи с президентом США Д.Трампом в Хельсинки, что у Москвы и Вашингтона есть все необходимые слагаемые для результативного взаимодействия по Сирии.

Российский лидер отметил, что "российские и американские военные приобрели полезный опыт взаимодействия и координации, наладили оперативные каналы связи".

В.Путин также отметил, что мяч по урегулированию в Сирии находится стороне США, и передал Д.Трампу футбольный мяч.

Позднее в Минобороны РФ заявили о готовности приступить к практической реализации договоренностей президентов РФ и США, достигнутых в Хельсинки, а также обсудить с Соединенными Штатами взаимодействие в Сирии.