Алиев обсудил с руководством группы Naval вопросы ВТС между Азербайджаном и Францией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг провел переговоры с председателем и гендиректором французской группы Naval Эрве Гию, сообщает сайт главы государства.

«На встрече обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Францией. Кроме этого, было отмечено, что в настоящее время с французской стороной обсуждаются конкретные проекты в этой сфере», - отмечается в информации.

Как сообщалось ранее, И.Алиев в четверг начал официальный визит во Францию.

А.Азизов