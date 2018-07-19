Россия конкретными шагами по выполнению соглашения от 2008 года может подтвердить готовность к урегулированию с Грузией - Абашидзе

Россия выполнением обязательств по соглашению 2008 года и уважением территориальной целостности Грузии должна продемонстрировать свою готовность к восстановлению отношений, заявил в четверг спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе.

"Соблюдение принципов международного права и уважение суверенитета и территориальной целостности Грузии - это то, чем Россия может показать международному сообществу свою готовность к полноценному урегулированию с Грузией", - заявил в четверг журналистам З.Абашидзе, комментируя высказывания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о готовности Москвы начать полномасштабное восстановление отношений с Тбилиси.

"Если в Москве с приближением десятой годовщины августовской войны реально хотят начать урегулирование отношений с Грузией, этому никто не мешает", - отметил грузинский дипломат.

"Именно это мы советуем российской стороне: вместо обвинений других самокритично оценить ситуацию и сделать шаги, которые давно от нее ждут международное сообщество и Грузия. В частности, Россия должна выполнить взятые на себя обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 года, должна вывести свои войска из регионов Грузии и сделать конкретные шаги в сторону деоккупации территорий нашей страны", - подчеркнул З.Абашидзе.

М.Захарова в четверг в интервью грузинской телекомпании "Рустави-2" заявила о готовности Москвы начать полномасштабное восстановление отношений с Тбилиси в случае, если власти Грузии проявят соответствующую политическую волю.