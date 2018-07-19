Узбекистан создал агентство по развитию атомной энергетики

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал ряд документов, касающихся создания в стране агентства по развитию атомной энергетики.

Глава государства подписал указ "О мерах по развитию атомной энергетики в республике Узбекистан" и постановление "Об организации деятельности агентства по развитию атомной энергетики при кабинете министров республики Узбекистан", сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

По ее данным, генеральным директором ведомства назначен Журабек Мирзамахмудов.

До этого назначения Ж.Мирзамахмудов возглавлял информационно-аналитический департамент кабинета министров по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности.

Ранее на совещании по вопросам развития атомной энергетики в стране Ш.Мирзиеев сообщил, что с госкорпорацией "Росатом" достигнуто соглашение о строительстве атомной электростанции. Тогда президент отметил, что для строительства АЭС "отведен самый безопасный и современный энергоблок в мире". Сдача энергоблока в эксплуатацию запланирована до 2028 года.

В ходе совещания обсуждались организационно-техническая и практическая работа, связанная со строительством и эксплуатацией, обеспечением безопасности атомной электростанции. Президент дал поручение по изучению опыта развитых стран по строительству подобных объектов, разработке технических условий для размещения атомной электростанции, качественному выполнению геологоразведочных работ. Отмечалась необходимость создания в стране нормативно-правовой базы, касающейся новой сферы, разработки проекта закона "Об использовании атомной энергии" и соответствующего постановления с учетом их соответствия требованиям МАГАТЭ и международным актам.

"Для координации всей работы в данном направлении, подготовки документов, осуществления проектирования и ведения переговоров при кабинете министров необходимо создать новую организацию. Вместе с тем, при данной организации необходимо образовать дирекцию по строительству атомной электростанции. Со временем эта дирекция станет оператором атомной электростанции", - отметил глава государства.

Он также указал на необходимость подготовки высококвалифицированных специалистов по строительству и эксплуатации АЭС (в частности, в Ташкенте планируется открытие филиала Московского инженерно-физического института). Кроме того, даны поручения по отбору потенциальных кадров, окончивших вузы по направлениям физики и техники, их отправке на учебу и стажировку в вузы Москвы и Минска.

Глава ГК "Росатом" Алексей Лихачев 3 июля сообщил на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым о готовящемся межправительственном соглашении между Россией и Узбекистаном о строительстве АЭС. "В завершающей стадии находится межправсоглашение о создании двух крупных блоков в Узбекистане", - сказал топ-менеджер.

"Росатом" предлагает построить в Узбекистане станцию из двух блоков поколения III+ ВВЭР-1200 в сроки, которая узбекская сторона посчитает приемлемыми для себя.

А.Лихачев со ссылкой на руководство Узбекистана сообщал, что первая атомная станция в республике может быть построена в Навоийской области (запад Узбекистана - ИФ).

Узбекистан и Россия начали сотрудничество в области использования атомной энергии в мирных целях после подписания межправсоглашения о сотрудничестве в декабре 2017 года. В настоящее время созданы две рабочие группы, которые ведут работу по проекту строительства АЭС в Узбекистане и в области научно-технологического развития. Уже в этом году для Узбекистана выделена квота на обучение студентов по ядерным специальностям в РФ.

В ноябре 2017 года по итогам переговоров в ходе визита премьер-министра РФ в Узбекистан были подписаны меморандум о сотрудничестве между ГК "Росатом" и Академией наук Узбекистана, а также контракт на производство и поставку ядерного топлива для исследовательского реактора ВВР-СМ между АО "ТВЭЛ" (входит в структуру "Росатома") и Институтом ядерной физики Академии наук Узбекистана.