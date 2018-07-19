Турция осудила закон о национальном характере израильского государства

Правительство Турции расценило как дискриминационный принятый в четверг кнессетом закон о национальном характере Израиля, передает Анатолийское агентство новостей.

"Поощрение строительства еврейских поселений, которые неоднократно признавались незаконными в соответствии с резолюциями ООН, является неприемлемым. Закон предусматривает право на самоопределение только для евреев, что не имеет ничего общего с цивилизованным подходом и является результатом дискриминационного мышления", - цитирует агентство заявление МИД Турции.

В свою очередь пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что "узаконивание попыток выживания палестинцев с родных земель недопустимо".

"Призываем международное сообщество дать должную реакцию на несправедливость, творимую Израилем на глазах всего мира", - сказал И.Калын журналистам.

Ранее в четверг парламент Израиля принял закон о национальном характере Израиля, который признает страну "национальным государством еврейского народа",

В законе говорится, что "государство Израиль - национальный дом еврейского народа". Также в законе говорится, что "право на реализацию национального самоопределения в государстве Израиль есть только у еврейского народа".