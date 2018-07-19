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Дальнее зарубежье 19.07.2018 21:26

США должны быть готовы к новым попыткам России вмешаться в выборы - министр внутренней безопасности

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нилсен в четверг заявила, что угроза вмешательства России в американские выборы до сих пор сохраняется.

"Я не думаю, что есть какие-то сомнения: они уже делали это; и, я полагаю, нам следует быть готовыми к тому, что (россияне - ИФ), с учетом их способностей и желания, сделают это снова", - приводит издание "Хилл" слова министра на форуме по безопасности в Аспене.

При этом, отвечая на вопросы о выборах 2016 года, она подчеркнула, что российские хакеры не предпринимали действий, которые способствовали бы победе какой-либо конкретной политической партии.

В то же время, по ее словам, хакеры "атаковали определенные политические партии... больше, чем другие". Она подчеркнула, что главная цель России состояла в разжигании хаоса среди американской общественности.

Также она ответила отрицательно на вопрос, вмешивались ли другие государства, помимо России, в выборы 2016 года.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканала Си-Би-Эс, что он доверяет выводам директора национальной разведки США Дэна Коутса о том, что по-прежнему существует угроза попыток со стороны России оказать влияние на ноябрьские выборы в Конгресс.

Президент также заявил, что президент РФ Владимир Путин может нести личную ответственность за якобы имевшее место вмешательство России в выборную кампанию в Соединенных Штатах.

"Да, я бы считал так, поскольку он отвечает за свою страну, как я отвечаю за все, что происходит в моей стране. Поэтому, как лидер страны, вы должны нести ответственность", - сказал Д.Трамп в интервью.

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Тэги: США, НАЦБЕЗОПАСНОСТЬ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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