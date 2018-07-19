Азербайджан обсуждает возможность участия Total в разработке блока Умид-Бабек на Каспии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в Париже обсудил с председателем и главным исполнительным директором компании Total Патриком Пуйане разработку месторождений в азербайджанском секторе Каспия.
«И.Алиев и П.Пуйане на встрече в четверг обменялись мнениями по разработке газоконденсатного месторождения Абшерон», - отмечается в информации на сайте главы государства.
Кроме этого, обсуждался вопрос возможного участия Total в разработке газовых месторождений Умид-Бабек.
SOCAR и Total 21 ноября 2016 года подписали соглашение об определении основных договорных и коммерческих условий первого этапа разработки газоконденсатного месторождения Абшерон.
Соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи с морского блока Абшерон, подписано 27 февраля 2009 года. В настоящее время участниками проекта являются SOCAR (50%) и Total (50% - оператор).
Контракт подписан сроком на 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 кв. км.
Блок Абшерон находится в 100 км от Баку на глубине 500 метров. Запасы месторождения оцениваются в 350 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата.
Бурение первой добывающей скважины «ABD-001» на месторождении Абшерон началось весной 2018 года. Срок ведения буровых работ составит 379 дней. Ожидаемый суточный дебит данной скважины составляет 2 тыс. тонн конденсата и 4,3 млн кубометров газа. Начало добычи газа с месторождение запланировано на начало 2020 года.
Бурение скважины входит в первый этап разработки месторождения Абшерон. На данном этапе добыча может составить 1,5 млрд кубометров газа в год, на пике в рамках проекта может добываться около 5 млрд кубометров газа в год. Весь газ, добываемый в рамках первого этапа, будет направляться на внутренний рынок Азербайджана.
Блок Умид-Бабек расположен в глубоководной части азербайджанского сектора Каспия, в 75 км от Баку. Запасы месторождения Умид, разрабатываемого SOCAR, оцениваются минимум в 200 млрд кубометров газа и 40 млн тонн конденсата.
Ранее разработка месторождения Умид велась ООО "SOCAR Umid", учрежденным компаниями SOCAR (80%) и Nobel Oil Exploration and Production Ltd (20%). Добыча первого газа с месторождения началась в сентябре 2012 года.
Долгосрочная программа разработки блока предполагает добычу с месторождения Умид 5 млрд кубометров газа в год. В настоящее время с месторождения Умид добыча газа осуществляется с трех скважин. До сих пор с месторождения Умид добыто менее 2 млрд кубометров.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в мае 2017 года утвердил Risk Service Contract на разведку и разработку блока морских месторождений Умид-Бабек, подписанный 12 января 2017 года между SOCAR и SOCAR Umid Oil and Gas Limited. К контракту также прилагается "Соглашение о разведке и разработке блока Умид-Бабек в азербайджанском секторе Каспия", подписанное между SOCAR Umid Oil and Gas Limited и компанией Umid, Babek Exploration & Production.
А.Азизов
Париж готов продолжать работу над карабахским урегулированием мирным путем – глава Сената Франции
Алиев обсудил с руководством группы Naval вопросы ВТС между Азербайджаном и Францией
Более 5 млн американцев откажутся от платного телевидения в 2018г - опрос
В горах грузинской Сванетии спасатели пытаются добраться до двух украинских туристов
В Азербайджане в I полугодии 2018 года при пожарах погибли более 50 человек – МЧС
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Узбекистан создал агентство по развитию атомной энергетики
Россия конкретными шагами по выполнению соглашения от 2008 года может подтвердить готовность к урегулированию с Грузией - Абашидзе
Командующий войсками США на Ближнем Востоке заявляет, что не получал новых указаний по Сирии после встречи Трампа и Путина
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Банк Республика предлагает новый кредит на «Оплату учебы»
Молодые разработчики из AppLab научились основам управления проектами
Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 30 регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений