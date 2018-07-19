Азербайджан обсуждает возможность участия Total в разработке блока Умид-Бабек на Каспии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в Париже обсудил с председателем и главным исполнительным директором компании Total Патриком Пуйане разработку месторождений в азербайджанском секторе Каспия.

«И.Алиев и П.Пуйане на встрече в четверг обменялись мнениями по разработке газоконденсатного месторождения Абшерон», - отмечается в информации на сайте главы государства.

Кроме этого, обсуждался вопрос возможного участия Total в разработке газовых месторождений Умид-Бабек.

SOCAR и Total 21 ноября 2016 года подписали соглашение об определении основных договорных и коммерческих условий первого этапа разработки газоконденсатного месторождения Абшерон.

Соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи с морского блока Абшерон, подписано 27 февраля 2009 года. В настоящее время участниками проекта являются SOCAR (50%) и Total (50% - оператор).

Контракт подписан сроком на 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 кв. км.

Блок Абшерон находится в 100 км от Баку на глубине 500 метров. Запасы месторождения оцениваются в 350 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата.

Бурение первой добывающей скважины «ABD-001» на месторождении Абшерон началось весной 2018 года. Срок ведения буровых работ составит 379 дней. Ожидаемый суточный дебит данной скважины составляет 2 тыс. тонн конденсата и 4,3 млн кубометров газа. Начало добычи газа с месторождение запланировано на начало 2020 года.

Бурение скважины входит в первый этап разработки месторождения Абшерон. На данном этапе добыча может составить 1,5 млрд кубометров газа в год, на пике в рамках проекта может добываться около 5 млрд кубометров газа в год. Весь газ, добываемый в рамках первого этапа, будет направляться на внутренний рынок Азербайджана.

Блок Умид-Бабек расположен в глубоководной части азербайджанского сектора Каспия, в 75 км от Баку. Запасы месторождения Умид, разрабатываемого SOCAR, оцениваются минимум в 200 млрд кубометров газа и 40 млн тонн конденсата.

Ранее разработка месторождения Умид велась ООО "SOCAR Umid", учрежденным компаниями SOCAR (80%) и Nobel Oil Exploration and Production Ltd (20%). Добыча первого газа с месторождения началась в сентябре 2012 года.

Долгосрочная программа разработки блока предполагает добычу с месторождения Умид 5 млрд кубометров газа в год. В настоящее время с месторождения Умид добыча газа осуществляется с трех скважин. До сих пор с месторождения Умид добыто менее 2 млрд кубометров.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в мае 2017 года утвердил Risk Service Contract на разведку и разработку блока морских месторождений Умид-Бабек, подписанный 12 января 2017 года между SOCAR и SOCAR Umid Oil and Gas Limited. К контракту также прилагается "Соглашение о разведке и разработке блока Умид-Бабек в азербайджанском секторе Каспия", подписанное между SOCAR Umid Oil and Gas Limited и компанией Umid, Babek Exploration & Production.

А.Азизов