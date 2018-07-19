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Транспорт и связь 19.07.2018 23:13

Азербайджан планирует приобрести у Airbus высокоорбитальные спутники

Азербайджан может приобрести у Airbus Group новые высокоорбитальные спутники и спутниковые технологии.

Данный вопрос обсуждался в Париже на встрече президента Азербайджана Ильхам Алиева и вице-президента «Airbus Group» по Евразии Сильвера Делонэ, сообщает сайт главы государства.

«И.Алиев и С.Делонэ обменялись мнениями по сотрудничеству ОАО «Azerkosmos» и Airbus. В частности, стороны выразили удовлетворение успешной деятельностью спутников Azersky и Spot 6», - отмечается в информации.

Кроме этого, стороны провели обсуждения по покупке Азербайджана в будущем новых высокоорбитальных спутников и спутниковых технологий.

Спутник «SPOT 6» был выведен на орбиту 9 сентября 2012 года.

В декабре 2014 года «Azerkosmos» и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos низкоорбитального спутника за поверхностью земли «Azersky». Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года, и будет находиться на орбите 12 лет.

Как сообщалось ранее, И.Алиев в четверг начал официальный визит во Францию.

А.Азизов

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Тэги: AIRBUS, СПУТНИКИ, ПОКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]