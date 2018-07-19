Париж готов продолжать работу над карабахским урегулированием мирным путем – глава Сената Франции

Париж намерен продолжать активную деятельность для мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил председатель Сената Франции Жерар Ларше.

Такое мнение Ж.Ларше высказал в четверг в Париже на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает сайт главы государства.

«Собеседники на встрече обсудили ход регулирования нагорно-карабахского конфликта. Ж.Ларше заявил, что Франция продолжит деятельность для мирного урегулирования конфликта», - отмечается в информации.

И.Алиев на встрече подчеркнул, что Азербайджан считает Францию «очень близким партнером» и заинтересован в расширении двустороннего сотрудничества.

«Кроме этого, на встрече обсуждались отношения между Азербайджаном и ЕС, подписание между сторонами нового соглашения о стратегическом партнерстве. Ж.Ларше выразил надежду на скорое подписание данного документа, которое отвечает интересам Франции», - подчеркивается в информации.

А.Азизов