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Карабахский конфликт 19.07.2018 23:27

Париж готов продолжать работу над карабахским урегулированием мирным путем – глава Сената Франции

Париж намерен продолжать активную деятельность для мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил председатель Сената Франции Жерар Ларше.

Такое мнение Ж.Ларше высказал в четверг в Париже на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает сайт главы государства.

«Собеседники на встрече обсудили ход регулирования нагорно-карабахского конфликта. Ж.Ларше заявил, что Франция продолжит деятельность для мирного урегулирования конфликта», - отмечается в информации.

И.Алиев на встрече подчеркнул, что Азербайджан считает Францию «очень близким партнером» и заинтересован в расширении двустороннего сотрудничества.

«Кроме этого, на встрече обсуждались отношения между Азербайджаном и ЕС, подписание между сторонами нового соглашения о стратегическом партнерстве. Ж.Ларше выразил надежду на скорое подписание данного документа, которое отвечает интересам Франции», - подчеркивается в информации.

А.Азизов

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]