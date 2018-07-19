В Баку отметили День национальной прессы Азербайджана

19 июля в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялась встреча с журналистами, посвященная Дню национальной прессы Азербайджана. Этот праздник ежегодно отмечается 22 июля и приурочен ко дню выхода в 1875 году первого номера газеты «Экинчи» («Пахарь»).

Во встрече приняли участие представители азербайджанских и российских информационных агентств и порталов, печатных изданий, телеканалов.

Такие встречи уже проводятся на протяжении 6 лет в январе, в День российской печати, и в июле, в День национальной прессы Азербайджана.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма за активное освещение мероприятий РИКЦ. Особую благодарность он выразил информационным агентствам «Sputnik Азербайджан» и «Интерфакс-Азербайджан», другим изданиям за освещение Х юбилейной республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе, которая в Азербайджане прошла в январе – июне текущего года.

Состоялось праздничное выступление, в котором приняли участие лауреат международных конкурсов Вусал Айдемиров, учащиеся школы искусств имени Бюль-Бюля города Сумгаита Бута Максудова и Ханна Гулиева.

Фотографии:

1. В РИКЦ состоялась встреча с журналистами, приуроченная ко Дню национальной прессы Азербайджана

2. В.Денисов

3. В.Айдемиров и координатор культурных программ РИКЦ С.Зохрабова

4 - 5. В РИКЦ состоялась встреча с журналистами, приуроченная ко Дню национальной прессы Азербайджана

6. Б.Максудова и Х.Гулиева

7. В РИКЦ состоялась встреча с журналистами, приуроченная ко Дню национальной прессы Азербайджана

8. Х.Гулиева