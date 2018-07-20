Пять человек погибли и 12 пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика в Украине

В Николаевской области Украины на трассе Киев - Одесса рано утром произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли пять человек и 12 были госпитализированы, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции региона.
"20 июля около пяти часов утра на 289 км автодороги Киев - Одесса, неподалеку от пгт. Кривое Озеро произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen, который двигался по маршруту "Одесса-Гомель", с белорусской регистрацией, и грузовика, который, по предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности", - говорится в сообщении полиции на странице в Facebook.
Отмечается, что вследствие аварии водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.
Открыто уголовное производство.
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