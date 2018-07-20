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СНГ 20.07.2018 09:13

Пять человек погибли и 12 пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика в Украине

В Николаевской области Украины на трассе Киев - Одесса рано утром произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли пять человек и 12 были госпитализированы, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции региона.

"20 июля около пяти часов утра на 289 км автодороги Киев - Одесса, неподалеку от пгт. Кривое Озеро произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen, который двигался по маршруту "Одесса-Гомель", с белорусской регистрацией, и грузовика, который, по предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности", - говорится в сообщении полиции на странице в Facebook.

Отмечается, что вследствие аварии водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

Открыто уголовное производство.

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Тэги: УКРАИНА, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]