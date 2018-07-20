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Регион 20.07.2018 09:16

Трамп занял на встрече с Путиным жесткую позицию по Украине - госсекретарь США

На состоявшейся в Хельсинки встрече с президентом России Владимиром Путиным американский президент Дональд Трамп занял жесткую позицию по украинскому вопросу, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Президент Трамп дал четко понять президенту Путину, что деятельность (России - ИФ) на востоке Украины осуществляется не в российских интересах. Позиция администрации была невероятно жесткой", - сказал дипломат в интервью радиокомпании "Голос Америки".

Он отметил: "Мы оказываем украинским силам на юго-востоке ту помощь, в которой им было неоднократно отказано предыдущей администрацией".

М.Помпео выразил надежду, что эта помощь будет способствовать успешному проведению на Украине выборов 2019 года.

"Мы очень надеемся, что ситуация будет урегулирована, США продолжают выполнять обязательства по поддержке Украины, чтобы стремления украинского народа претворились в жизнь", - отметил госсекретарь.

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Тэги: США, ТРАМП, ПУТИН, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]