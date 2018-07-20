Казахстанским чиновникам, имеющим детей, разрешат позже приходить на работу

Для государственных служащих Казахстана, которым необходимо утром развозить детей в сады и школы, поменяют рабочий график, сообщил глава Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.

"Еще один проект агентства - установление графика рабочего времени. Для сотрудников, имеющих детей, которым ежедневно необходимо в сады и школы, рабочий день начинается в 9:30 утра", - сказал А.Шпекбаев на коллегии ведомства в пятницу в Астане.

"Также две трети служащих изъявили желание увеличить время обеденного перерыва, для них рабочий день заканчивается на полчаса позже, в 19:00", - отметил он.

"Подобные подходы применяются в других государственных органах. В случае положительной апробации проекта, он будет ретранслирован на государственную службу", - уточнил А.Шпекбаев.