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СНГ 20.07.2018 10:30

Казахстанским чиновникам, имеющим детей, разрешат позже приходить на работу

Для государственных служащих Казахстана, которым необходимо утром развозить детей в сады и школы, поменяют рабочий график, сообщил глава Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.

"Еще один проект агентства - установление графика рабочего времени. Для сотрудников, имеющих детей, которым ежедневно необходимо в сады и школы, рабочий день начинается в 9:30 утра", - сказал А.Шпекбаев на коллегии ведомства в пятницу в Астане.

"Также две трети служащих изъявили желание увеличить время обеденного перерыва, для них рабочий день заканчивается на полчаса позже, в 19:00", - отметил он.

"Подобные подходы применяются в других государственных органах. В случае положительной апробации проекта, он будет ретранслирован на государственную службу", - уточнил А.Шпекбаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ГОССЛУЖАЩИЕ, ГРАФИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]