Замгенпрокурора США призывает выступить единым фронтом против попыток России повлиять на выборы в Конгресс

Россия не отказывается от попыток вмешательства в выборные процесс Соединенных Штатов, для того, чтобы им противостоять, необходимо единство правительства в этом вопросе, заявил заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн.

"Попытки России повлиять на выборы 2016 года это только одно из деревьев растущего леса. Сотрудники российской разведки не отказались от идеи проникновения в американские компьютеры и распространения вводящих в заблуждение сообщений. (...) Они занимаются этим ежедневно", - сказал он, выступая на форуме по безопасности в штате Колорадо.

Р.Розенстайн отметил: "Что нам надо сделать для того, чтобы защитить наши ценности перед лицом попыток иностранцев повлиять на наши выборы, ослабить наше общественное устройство и натравить американцев друг на друга? Как терроризм, другие вызовы нашей национальной безопасности, угроза пагубного иностранного влияния нуждается в едином стратегическом подходе всех правительственных ведомств".

Ранее с предупреждениями о возможности российского вмешательства в ноябрьские выборы в конгресс США выступали директор американской национальной разведки Дэн Коутс и другие руководители силовых структур.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с Дональдом Трампом в Хельсинки заявил, что российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела, в том числе выборные процессы.