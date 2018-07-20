Режиссер Бекмамбетов планирует реализовать кинопроект убитого казахстанского фигуриста Тена

Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов хочет реализовать проект, который задумывал зарезанный преступниками в четверг казахстанский фигурист, бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи Денис Тен, сообщило посольство Казахстана в РФ.
"Это большая трагедия, выражаю соболезнования близким. Мы обязательно попробуем реализовать его идею, снимем фильм-посвящение разносторонне талантливой личности. Тен в свои 25 лет успел сделать очень многое, а впереди были грандиозные планы, которые он бы несомненно реализовал. Потому что был большим тружеником", - сказал Т.Бекмамбетов, слова которого приведены в сообщении.
13 июля Д.Тен представлял в Москве свой будущий кинопроект, в реализации которого предполагалось участие Т.Бекмамбетова и его компании Bazelevs. Фигурист хотел дебютировать в кино с фильмом, снятым в формате Screenlife (действие происходит исключительно на экране компьютера). Его картина посвящена отношениям глухой девушки и немого юноши.
В аккаунтах фигуриста в соцсетях, где он рассказывал о проекте фильма, пользователи развернули активную кампанию с просьбами к Т.Бекмамбетову экранизировать фильм.
В минувший четверг в центре Алматы Д.Тен застал двух преступников, пытавшихся снять зеркала с его автомобиля. В ходе возникшей потасовки фигуристу было нанесено ножевое ранение. Спортсмена доставили в центральную клиническую больницу Алматы с ножевым ранением в бедро в крайне тяжелом состоянии, через несколько часов он скончался.
Один из подозреваемых в убийстве уже задержан. МВД Казахстана распространило фотографию и анкетные данные второго преступника, которого пока ищут.
13 июня Д.Тену исполнилось 25 лет, он первый и единственный спортсмен в истории независимого Казахстана, завоевавший медали Олимпийских игр (2014), чемпионатов мира (2013, 2015), континентального чемпионата (2015), зимней Универсиады (2017), зимних Азиатских игр (2011), а также этапов Гран-при по фигурному катанию. Завоевав золото на этапе Гран-при среди юниоров (2008), он стал первым казахстанским фигуристом, выигравшим медаль турнира Международного союза конькобежцев (ISU).
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