Азеришыг направит более 5,5 млн манатов на энергоснабжение агропарков в двух районах Азербайджана

ОАО «Азеришыг» подписало два контракта с компанией "Caspian Sell" общей стоимостью 5 млн 555 тыс. 180,79 манатов на проведение работ по электроснабжению агропарков в Шабранском и Агджабединском районах Азербайджана, сообщили агентству «Интерфакс –Азербайджан» в обществе.
«Азеришыг привлекло компанию Caspian Sell для проведения первого этапа работ по энергоснабжению Шабранского агропарка. С данной компанией подписан контракт стоимостью 2 млн 955 тыс. 904,31 манатов», -отметили в обществе.
Второй контракт, подписанный с Caspian Sell, предусматривает строительство 35/10-киловольных подстанций мощностью 10 МВА, установку оборудования и прокладку 35 кВ-ных воздушных ЛЭП для энергоснабжения агропарка фермерского хозяйства «Экинчи-ВО» в Агджабединском районе. Стоимость контракта составила 2 млн 599 тыс. 276,48 манатов.
Как сообщалось, распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО «Бакыэлектрикшебеке» («Бакэлектросеть») было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).
В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.
Н.Аббасова
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