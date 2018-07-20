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ТЭК 20.07.2018 10:50

Азеришыг направит более 5,5 млн манатов на энергоснабжение агропарков в двух районах Азербайджана

ОАО «Азеришыг» подписало два контракта с компанией "Caspian Sell" общей стоимостью 5 млн 555 тыс. 180,79 манатов на проведение работ по электроснабжению агропарков в Шабранском и Агджабединском районах Азербайджана, сообщили агентству «Интерфакс –Азербайджан» в обществе.

«Азеришыг привлекло компанию Caspian Sell для проведения первого этапа работ по энергоснабжению Шабранского агропарка. С данной компанией подписан контракт стоимостью 2 млн 955 тыс. 904,31 манатов», -отметили в обществе.

Второй контракт, подписанный с Caspian Sell, предусматривает строительство 35/10-киловольных подстанций мощностью 10 МВА, установку оборудования и прокладку 35 кВ-ных воздушных ЛЭП для энергоснабжения агропарка фермерского хозяйства «Экинчи-ВО» в Агджабединском районе. Стоимость контракта составила 2 млн 599 тыс. 276,48 манатов.

Как сообщалось, распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО «Бакыэлектрикшебеке» («Бакэлектросеть») было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).

В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова

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Тэги: АГРОПАРКИ, ЭНРЕГОСНАБЖЕНИЕ, КОНТРАКТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]