Европейские санкции против РФ негативно влияют на итальянский экспорт, заявляет вице-премьер Италии

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в интервью газете "Вашингтон пост" заявил, что выступает против антироссийских санкций, поскольку они оказывают негативное влияние на итальянскую экономику.
На вопрос журналиста, "почему вы хотите снять санкции с России", итальянский министр ответил: "Потому что они оказываются бесполезными, и, согласно данным, они вредят итальянскому экспорту".
Говоря о ситуации с присоединением Крыма к России, М.Сальвини отметил, что на полуострове прошел референдум, в ходе которого 90% населения высказались за включение Крыма в состав РФ.
На возражение же журналиста о том, что это был "фейковый референдум" и что он проходил в условиях присутствия в Крыму российских военных, итальянский министр сказал, что "существуют исторически российские зоны с российской культурой и традицией, которые на законных основаниях принадлежат Российской Федерации".
Кроме того, глава МВД Италии назвал Евромайдан "фейковой революцией на Украине, которая была псевдореволюцией, спонсируемой иностранными силами".
Ранее М.Сальвини заявлял, что Италии необходимо поддерживать с Россией хорошие торговые отношения. "С Россией необходимо иметь хорошие торговые отношения, потому что это стратегический партнер с точки зрения энергетики для наших компаний", - сказал он.
Также М.Сальвини заявил, что в целом он не занимает ни пророссийскую, ни проамериканскую позицию.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте также не раз заявлял о том, что выступает за пересмотр системы европейских санкций против России.
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