Более десяти человек пострадали на Ставрополье в результате аварии с автобусом, следовавшим в Баку

Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями в Минераловодском округе Ставрополья, есть пострадавшие, сообщил агентств "Интерфакс-Юг" руководитель пресс-службы Главного управления МЧС по региону Олег Дегтярев.

"Около 9:00 поступило сообщение о том, что в Минераловодском городском округе на 348 км трассы "Кавказ" произошло столкновение рейсового микроавтобуса "Мерседес", следовавшего по маршруту "Москва - Баку", и легковых автомобилей "Форд" и "Лада", - сказал О.Дегтярев.

По его словам, при столкновении автобуса, в котором находились два водителя и девять пассажиров, перевернулся.

Всего в результате ДТП пострадали 12 человек - это водитель легкового автомобиля "Форд" и 11 человек, находившихся в рейсовом автобусе, в том числе трое детей.

Семеро пострадавших направлены в Пятигорскую больницу, оставшиеся пять человек - в Минераловодскую больницу.