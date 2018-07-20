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Происшествия 20.07.2018 11:15

Более десяти человек пострадали на Ставрополье в результате аварии с автобусом, следовавшим в Баку

Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями в Минераловодском округе Ставрополья, есть пострадавшие, сообщил агентств "Интерфакс-Юг" руководитель пресс-службы Главного управления МЧС по региону Олег Дегтярев.

"Около 9:00 поступило сообщение о том, что в Минераловодском городском округе на 348 км трассы "Кавказ" произошло столкновение рейсового микроавтобуса "Мерседес", следовавшего по маршруту "Москва - Баку", и легковых автомобилей "Форд" и "Лада", - сказал О.Дегтярев.

По его словам, при столкновении автобуса, в котором находились два водителя и девять пассажиров, перевернулся.

Всего в результате ДТП пострадали 12 человек - это водитель легкового автомобиля "Форд" и 11 человек, находившихся в рейсовом автобусе, в том числе трое детей.

Семеро пострадавших направлены в Пятигорскую больницу, оставшиеся пять человек - в Минераловодскую больницу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СТАВРОПОЛЬЕ, ДТП, АВТОБУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]