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Дальнее зарубежье 20.07.2018 11:20

Экс-президента Южной Кореи приговорили еще к восьми годам тюрьмы

Суд в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к восьми годам заключения за вмешательство в выборы и незаконное получение средств от Службы национальной разведки, сообщает в пятницу агентство "Ренхан".

Также Пак Кын Хе обязали выплатить 3,3 млрд корейских вон ($2,9 млн).

Прокуратура в рамках этого дела запрашивала для экс-президента заключение сроком 15 лет.

Обвинения Пак Кын Хе предъявили в январе: ее обвинили во взяточничестве, присвоении средств и растратах за незаконное получение 2,5 млрд вон от Службы национальной разведки в период с мая 2013 года по сентябрь 2016 года. В пятницу с Пак Кын Хе сняли обвинения во взяточничестве, но все же приговорили к шести годам тюрьмы за получение средств от разведки.

Также Пак Кын Хе предъявили обвинения во вмешательстве в выдвижение кандидатов от правящей тогда партии Saenuri (теперь партия Свободная Корея) на выборах 2016 года. За это она получила два года тюрьмы.

Пак Кын Хе в центральном окружном суде Сеула не присутствовала, так как она бойкотирует все судебные заседание по своим делам, называя их "политически мотивированными".

Ранее Центральный окружной суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы за коррупцию и злоупотребление полномочиями в бытность лидером страны. Суд также назначил ей штраф в размере $16,9 млн.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ТЮРЬМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]