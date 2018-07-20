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20.07.2018 11:22

Компания Bakcell поддержала проведение Летней Школы «Автобус Знаний - 2018»

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell оказала поддержку в проведении Летней Школы «Автобус Знаний - 2018», реализуемой Министерством Образования Азербайджанской Республики в период с 17 по 23 июля 2018 года.

Летняя Школа «Автобус Знаний» является образовательным марафоном, осуществляемым в рамках Национальной Образовательной Программы «Учи ради Азербайджана» и охватывающим различные города и районы страны.

«Автобус Знаний -2018» пройдет по маршруту Баку - Губа - Масаллы - Шамкир - Шеки - Габала – Баку. Целью летней школы является стимулирование развития учащихся в регионах страны, формирование их мировоззрения и повышение их интереса к учебе. В рамках проекта, ученики со слабыми и средними академическими показателями из 7, 8 и 9 классов модульных и средних школ, которые находятся в городах и деревнях 5 районов страны, принимают участие в индивидуальных тренингах по развитию и интеллектуальных соревнованиях.

Будучи социально-ответственной компанией, Bakcell всегда уделяет особое внимание развитию детей, их образованию и интеграции в общество. Программа КСО «Bakcell Stars» оказывает поддержку в образовании сотен детей каждый год, стараясь обеспечить для них еще более светлое будущее. Bakcell продолжит осуществлять плодотворную деятельность с целью обеспечить молодых талантливых людей нашей страны необходимой поддержкой в получении образования и вопросах трудоустройства, стараясь внести посильный вклад в светлое будущее азербайджанской молодежи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]