Внук Ротшильда намерен продолжить семейные бизнес традиции в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, находящийся с визитом во Франции, в пятницу провел ряд двухсторонних встреч, сообщает сайт главы государства.
В частности, И.Алиев провел переговоры с главой компании «Rothschild and Co» Дэвидом де Ротшильдом. «Собеседники отметили необходимость расширения сотрудничества в банковской сфере и в сфере приватизации», - отмечается в информации.
Дэвид де Ротшильд в ходе встречи подчеркнул успешную деятельность своего деда в Азербайджане и выразил намерение «продолжить эту традицию».
Кроме того, И.Алиев провел встречу с главным вице-президентом компании «Thales International» Рафаэлем Эскинази. «На встрече обсуждалось расширение сотрудничества между сторонами, а также определения новых направлений сотрудничества», - подчеркивается в информации.
И.Алиев также провел переговоры с президентом компании «Iveco France» и руководителем компании «Iveco Global Bus» Сильваном Блезом.
Н.Аббасова
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