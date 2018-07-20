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Бизнес и законодательство 20.07.2018 11:23

Внук Ротшильда намерен продолжить семейные бизнес традиции в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, находящийся с визитом во Франции, в пятницу провел ряд двухсторонних встреч, сообщает сайт главы государства.

В частности, И.Алиев провел переговоры с главой компании «Rothschild and Co» Дэвидом де Ротшильдом. «Собеседники отметили необходимость расширения сотрудничества в банковской сфере и в сфере приватизации», - отмечается в информации.

Дэвид де Ротшильд в ходе встречи подчеркнул успешную деятельность своего деда в Азербайджане и выразил намерение «продолжить эту традицию».

Кроме того, И.Алиев провел встречу с главным вице-президентом компании «Thales International» Рафаэлем Эскинази. «На встрече обсуждалось расширение сотрудничества между сторонами, а также определения новых направлений сотрудничества», - подчеркивается в информации.

И.Алиев также провел переговоры с президентом компании «Iveco France» и руководителем компании «Iveco Global Bus» Сильваном Блезом.

Н.Аббасова

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Тэги: АЛИЕВ, ФРАНЦИЯ, ВСТРЕЧИ,


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]