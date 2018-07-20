Азербайджанские танкисты отправились в Москву для участия в конкурсе «Танковый биатлон», который пройдет в рамках соревнований «Армейские международные игры - 2018», сообщает министерство обороны Азербайджана.
"В конкурсе «Танковый биатлон», который будет проводиться в три этапа на полигоне Алабино в России, примут участие команды из 31 страны", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось ранее, азербайджанские военнослужащие примут участие в 5 конкурсах в рамках соревнований «Армейские международные игры - 2018».
Игры пройдут на территориях Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Китая, Ирана и России с 28 июля по 11 августа. В рамках игр будут организованы 28 конкурсов.
Наряду с конкурсом «Кубок моря», который пройдет в Азербайджане, азербайджанские военнослужащие также будут участвовать в конкурсах: «Танковый биатлон» и «Полевая кухня» в России, «Мастера артиллерийского огня» в Казахстане и «Снайперский рубеж» в Беларуси.
"Кроме того, наши военнослужащие представят нашу страну в качестве наблюдателя в конкурсах «Глубина» в Иране и «Отличники войсковой разведки» в России", - подчеркивает оборонное ведомство.
Б.Рустамбеков
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