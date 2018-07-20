Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9828 RUR   0.0267 GBR   2.2148 TRY   0.3529

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.46 Brent   72.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 33° Завтра 24° 32° 22 Июл 24° 32° 23 Июл 24° 31°

Оборона 20.07.2018 11:57

Азербайджанские танкисты отправились в Москву для участия в конкурсе «Танковый биатлон»

Азербайджанские танкисты отправились в Москву для участия в конкурсе «Танковый биатлон», который пройдет в рамках соревнований «Армейские международные игры - 2018», сообщает министерство обороны Азербайджана.

"В конкурсе «Танковый биатлон», который будет проводиться в три этапа на полигоне Алабино в России, примут участие команды из 31 страны", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, азербайджанские военнослужащие примут участие в 5 конкурсах в рамках соревнований «Армейские международные игры - 2018».

Игры пройдут на территориях Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Китая, Ирана и России с 28 июля по 11 августа. В рамках игр будут организованы 28 конкурсов.

Наряду с конкурсом «Кубок моря», который пройдет в Азербайджане, азербайджанские военнослужащие также будут участвовать в конкурсах: «Танковый биатлон» и «Полевая кухня» в России, «Мастера артиллерийского огня» в Казахстане и «Снайперский рубеж» в Беларуси.

"Кроме того, наши военнослужащие представят нашу страну в качестве наблюдателя в конкурсах «Глубина» в Иране и «Отличники войсковой разведки» в России", - подчеркивает оборонное ведомство.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТАНКИ, БИАТЛОН, КОНКУРС

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]