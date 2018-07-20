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Бизнес и законодательство 20.07.2018 12:00

Президент Алиев и глава CIFAL обсудили перспективы сотрудничества французских компаний с Азербайджаном

Президент Ильхам Алиев в рамках визита во Францию в пятницу провел встречу с президентом группы CIFAL Жилем Реми, сообщает сайт главы государства.

«В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества деловых кругов Азербайджана и Франции, реализация совместных проектов и вложения инвестиций», - отмечается в информации.

Кроме того, собеседники обменялись мнениями по перспективам взаимоотношений в других областях.

Н.Аббасова

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Тэги: АЛИЕВ, CIFAL

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]