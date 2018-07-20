Президент Алиев и глава CIFAL обсудили перспективы сотрудничества французских компаний с Азербайджаном

Президент Ильхам Алиев в рамках визита во Францию в пятницу провел встречу с президентом группы CIFAL Жилем Реми, сообщает сайт главы государства.

«В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества деловых кругов Азербайджана и Франции, реализация совместных проектов и вложения инвестиций», - отмечается в информации.

Кроме того, собеседники обменялись мнениями по перспективам взаимоотношений в других областях.

Н.Аббасова