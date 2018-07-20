Сотрудничество между органами МВД стран СНГ позволили задержать многих, находящихся в розыске

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев встретился на приеме с первым вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе ведомства.
"Сегодня в Баку глава МВД РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев принял участие в приеме у первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, встречу организовали для глав МВД стран-участниц СНГ. "Собравшиеся отметили, что формат его работы (Совета министров МВД - ИФ) дает возможность представителям правоохранительных структур стран СНГ вырабатывать единые подходы в работе по противодействию транснациональной преступности, коррупции, наркобизнесу, нелегальной миграции", - добавили в ведомстве.
В пресс-службе также сообщили, что программы сотрудничества, которые разрабатывает Совет и система обмена информацией помогли задержать большое количество преступников, находившихся в межгосударственном розыске.
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