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СНГ 20.07.2018 12:01

Сотрудничество между органами МВД стран СНГ позволили задержать многих, находящихся в розыске

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев встретился на приеме с первым вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Сегодня в Баку глава МВД РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев принял участие в приеме у первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, встречу организовали для глав МВД стран-участниц СНГ. "Собравшиеся отметили, что формат его работы (Совета министров МВД - ИФ) дает возможность представителям правоохранительных структур стран СНГ вырабатывать единые подходы в работе по противодействию транснациональной преступности, коррупции, наркобизнесу, нелегальной миграции", - добавили в ведомстве.

В пресс-службе также сообщили, что программы сотрудничества, которые разрабатывает Совет и система обмена информацией помогли задержать большое количество преступников, находившихся в межгосударственном розыске.

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Тэги: МВД, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]