Алиев призывает МВД стран СНГ усилить взаимодействие в борьбе с терроризмом и экстремизмом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает эффективным сотрудничество между министерствами внутренних дел стран-членов СНГ в борьбе с преступностью и обеспечением общественного порядка.

"Этот формат сотрудничества за 25-летний период деятельности является наглядным примером эффективности в борьбе с международным терроризмом и транснациональной преступностью", - отмечается в приветствии И.Алиева участникам заседания Совета глав МВД стран-членов СНГ, проходящего в Баку.

По его словам, СМВД проводит комплекс мероприятий и взаимодействия для обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью. В результате этого существенно расширился потенциал сотрудничества, обмена информацией и эффективности совместных мероприятий.

"В современных условиях глобализации растут вызовы для безопасности отдельных стран, регионов и, в целом, мира, эти вызовы носят очень сложный и опасный характер. Поэтому органы МВД постоянно должны проводить предупреждающие меры и быть готовыми адекватно реагировать на ситуацию", - подчеркнул И.Алиев.

В связи с этим он отметил важность взаимодействия по линии Интерпола.

"Органы МВД Азербайджана вносят вклад в обеспечение безопасности в стране, борьбы с международным терроризмом и религиозным экстремизмом. Очень важно усиление сотрудничества со странами СНГ и международными партнерами в этом направлении", - подчеркнул глава государства.

А.Азизов