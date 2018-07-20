Bouygues Travaux Publics заинтересована в участии в Азербайджане в проектах в сферах транспорта и строительства

Французская компания «Bouygues Travaux Publics» заинтересована в участии в реализации проектов в Азербайджане, заявил заместитель главного исполнительного секретаря компании Марк Адлер в Париже на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По его словам, Bouygues Travaux Publics заинтересована в участии в проектах в сфере транспорта, строительства, метростроения,

И.Алиев высоко оценил текущее сотрудничество между сторонами и выразил уверенность в его продолжении.

Б.Рустамбеков