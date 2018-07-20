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Экология 20.07.2018 13:04

Прикаспийские страны подписали протокол об оценке воздействия на экологию

Прикаспийские страны, участницы Тегеранской конвенции, подписали протокол об оценке воздействия на окружающую среду Каспийского моря, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.

Протокол применяется к морской среде Каспийского моря с учетом колебания его уровня и загрязнения из наземных источников. Каждая сторона, подписавшая протокол, обязана уведомлять другие прикаспийские страны о планируемой деятельности в регионе, которая может оказать серьёзное трансграничное воздействие .

Виды деятельности описаны в приложении к подписанному протоколу. К ним, в частности, относятся: добыча нефти и газа на шельфе Каспия объемами свыше 500 т/с и 500 тыс. кубометров газа, строительство и деятельность НПЗ, установок газификации, производства битума и т.д., функционирование атомных электростанций и других атомных реакторов, установок по выплавке цветных металлов, создание химических и нефтехимических предприятий, строительство дорог, аэропортов со взлетно-полосой более 2100 метров, нефте- и газопроводов, морских портов, плотин, целлюлозно-бумажных заводов и других производств.

Страны должны предоставлять анализ воздействия на экологию Каспия и предоставлять доступ общественности к информации о проводимой деятельности.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ЭКОЛОГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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