Прикаспийские страны подписали протокол об оценке воздействия на экологию

Прикаспийские страны, участницы Тегеранской конвенции, подписали протокол об оценке воздействия на окружающую среду Каспийского моря, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.
Протокол применяется к морской среде Каспийского моря с учетом колебания его уровня и загрязнения из наземных источников. Каждая сторона, подписавшая протокол, обязана уведомлять другие прикаспийские страны о планируемой деятельности в регионе, которая может оказать серьёзное трансграничное воздействие .
Виды деятельности описаны в приложении к подписанному протоколу. К ним, в частности, относятся: добыча нефти и газа на шельфе Каспия объемами свыше 500 т/с и 500 тыс. кубометров газа, строительство и деятельность НПЗ, установок газификации, производства битума и т.д., функционирование атомных электростанций и других атомных реакторов, установок по выплавке цветных металлов, создание химических и нефтехимических предприятий, строительство дорог, аэропортов со взлетно-полосой более 2100 метров, нефте- и газопроводов, морских портов, плотин, целлюлозно-бумажных заводов и других производств.
Страны должны предоставлять анализ воздействия на экологию Каспия и предоставлять доступ общественности к информации о проводимой деятельности.
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