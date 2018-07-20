Внешняя политика Армении меняться не будет, заверяет премьер

Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил какие-либо изменения во внешней политике республики.
"Я заявлял, что реверсов, изменений во внешней политике Армении не будет", - сказал Н.Пашинян на пресс-конференции в пятницу.
По его словам, до революции президент Армении Серж Саргсян принимал участие в мероприятиях НАТО, республика строила отношения с ЕС, подписала соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, ратифицировала его.
"Мы же заявили, что международные обязательства Армении будут выполняться. В Брюсселе мы принимали участие не в саммите НАТО, а во встрече стран, содействующих безопасности Афганистана. Армения готова продолжить участие в международных миротворческих миссиях", - подчеркнул Н.Пашинян.
Он отметил, что, возможно, сейчас каждому его визиту уделяется более пристальное внимание. "Но, по сути, они в рамках наших заявлений на сто процентов", - сказал премьер.
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