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Регион 20.07.2018 13:08

Внешняя политика Армении меняться не будет, заверяет премьер

Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил какие-либо изменения во внешней политике республики.

"Я заявлял, что реверсов, изменений во внешней политике Армении не будет", - сказал Н.Пашинян на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, до революции президент Армении Серж Саргсян принимал участие в мероприятиях НАТО, республика строила отношения с ЕС, подписала соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, ратифицировала его.

"Мы же заявили, что международные обязательства Армении будут выполняться. В Брюсселе мы принимали участие не в саммите НАТО, а во встрече стран, содействующих безопасности Афганистана. Армения готова продолжить участие в международных миротворческих миссиях", - подчеркнул Н.Пашинян.

Он отметил, что, возможно, сейчас каждому его визиту уделяется более пристальное внимание. "Но, по сути, они в рамках наших заявлений на сто процентов", - сказал премьер.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ВНЕШПОЛИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]