Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9828 RUR   0.0267 GBR   2.2148 TRY   0.3529

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.46 Brent   72.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 33° Завтра 24° 32° 22 Июл 24° 32° 23 Июл 24° 31°

Транспорт и связь 20.07.2018 13:44

В Азербайджане в 2020г будет создан регулятор в сфере телекоммуникаций

Правительство Азербайджана планирует в 2020 году создать регулирующий орган в сфере телекоммуникаций.

Такие сроки указаны в мониторинге реализации в 2017 году "Стратегической дорожной карты развития телекоммуникаций и информационных технологий".

Согласно информации мониторинга, министерство транспорта, связи и высоких технологий совместно с министерствами юстиции и экономики должны выполнить меры для создания в 2020 году регулирующего органа в сфере телекоммуникаций.

Кроме этого, в 2018-2020гг эти ведомства должны реализовать соответствующий трехлетний переходный план.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТЕЛЕКОМУННИКАЦИИ, РЕГУЛЯТОР, СОЗДАНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]