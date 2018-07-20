В Азербайджане в 2020г будет создан регулятор в сфере телекоммуникаций

Правительство Азербайджана планирует в 2020 году создать регулирующий орган в сфере телекоммуникаций.

Такие сроки указаны в мониторинге реализации в 2017 году "Стратегической дорожной карты развития телекоммуникаций и информационных технологий".

Согласно информации мониторинга, министерство транспорта, связи и высоких технологий совместно с министерствами юстиции и экономики должны выполнить меры для создания в 2020 году регулирующего органа в сфере телекоммуникаций.

Кроме этого, в 2018-2020гг эти ведомства должны реализовать соответствующий трехлетний переходный план.

А.Азизов