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20.07.2018 13:53

Nar обеспечил жителей высокогорной деревни мобильной связью

Оператор Nar развернул мобильную сеть в деревне Арвана, Ярдымлинского района, в которой ранее наблюдалось полное отсутствие сети. Отсутствие мобильной связи создавало массу серьезных проблем жителям этого отдаленного села, расположенного на высоте 2000 м. над уровнем моря. Чтобы помочь жителям Арвана в решении этой проблемы, Nar развернул в этой деревни мобильную сеть, работающую на полной мощность.

В данный момент, на территории Арвана работают 4 базовые станции Nar, охватывая всю территорию села. Сеть Nar, снабженная специальными источниками электроснабжения и работающая в беспрерывном режиме, позволяет населению деревни пользоваться услугами звонков и интернета высокого качества.

Это событие стало причиной большой радости для местных жителей, и Nar организовал специальное мероприятие по этому случаю. Так, встретившись с жителями, Nar предоставил им бесплатные номера, а также баланс интернета и минут для звонков, наряду с другими ценными подарками. Жители деревни остались довольны качеством мобильной связи, испробовав голосовые услуги и услуги интернета со своих новых номеров.

Жители Арвана поблагодарили мобильного оператора за решение их серьезной проблемы со связью. Специальный видеоролик о встрече с местными жителями можно посмотреть по следующей ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=wse9FUCOGe4&feature=youtu.be

Отметим, что мобильный оператор уделяет внимание обеспечению услуг голосовой связи и мобильного интернета не только в столице но и в регионах страны. Только в 2018 году оператором были установлены базовые станции в около 30 городах и районах Азербайджана. Абоненты Nar использующие тариф Yerlim, специально созданный для регионов, имеют возможность говорить по очень выгодной цене – 1 гяпик в минуту.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]