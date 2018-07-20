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Транспорт и связь 20.07.2018 16:09

Continental начал строительство в Литве завода автокомпонентов за 95 млн евро

Германский производитель автокомпонентов Continental AG начал строительство завода электронных автокомпонентов в Каунасском районе стоимостью 95 млн евро, сообщил корреспондент BNS с церемонии закладки стройплощадки.

Continental в течение пяти лет планирует вложить 95 млн евро в завод по производству электронных компонентов и создать около 1 тыс. новых рабочих мест.

В Каунасе будут производиться необходимые для безопасности пассажиров и водителей системы - элементы управления дверьми и сиденьями, интеллектуальные автоматические системы затенения окон, датчик круиз-контроля и передний радар для автоматического торможения.

По словам М.Катинаса, это крупнейшие инвестиции в производственный сектор Литвы за последние 20 лет.

Continental занимает второе место в мире среди поставщиков компонентов для автомобильной промышленности. Компания является производителем тормозных систем, систем и компонентов приводов и ходовой части, комплектов приборов, решений для развлекательно-информационных систем, электроники автомобиля, шин и товаров из эластомеров.

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Тэги: ЛИТВА, АВТОКОМПОНЕНТЫ, ЗАВОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]