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Дальнее зарубежье 20.07.2018 14:31

Идет подготовка второй встречи с Путиным, отношения с ним сложились хорошие, говорит Трамп

Работа над организацией второго саммита США-РФ уже ведется, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью, показанном в пятницу в эфире телеканала Си-эн-би-си.

"Я всегда говорю, что она в работе", - сказал Д.Трамп.

Д.Трамп отметил, что в ходе саммита в Хельсинки 16 июля они с Владимиром Путиным обсудили множество тем, в том числе терроризм, Сирию, Ближний Восток, Иран.

Д.Трамп подчеркнул, что у него сложились хорошие отношения с В.Путиным.

"Мы очень хорошо поладили, факт в том, что мы очень хорошо поладили", - отметил Д.Трамп.

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Тэги: РОССИЯ, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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