Идет подготовка второй встречи с Путиным, отношения с ним сложились хорошие, говорит Трамп

Работа над организацией второго саммита США-РФ уже ведется, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью, показанном в пятницу в эфире телеканала Си-эн-би-си.
"Я всегда говорю, что она в работе", - сказал Д.Трамп.
Д.Трамп отметил, что в ходе саммита в Хельсинки 16 июля они с Владимиром Путиным обсудили множество тем, в том числе терроризм, Сирию, Ближний Восток, Иран.
Д.Трамп подчеркнул, что у него сложились хорошие отношения с В.Путиным.
"Мы очень хорошо поладили, факт в том, что мы очень хорошо поладили", - отметил Д.Трамп.
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