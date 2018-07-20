В Тбилиси заявляют о соответствии грузинского вина необходимым стандартам качества

Одной из основных целей Национального агентства вина Грузии является содействие обеспечению высокого качества грузинского вина и его контроль, говорится в заявлении, распространенном в пятницу ведомством в связи с опубликованным накануне сообщением Роспотребнадзора о том, что он усилит контроль над импортом алкоголя из Грузии.

"Забота о качестве является постоянным процессом, и мы готовы продолжить работу в этом направлении как с частным сектором, так и с государственными структурами, чтобы абсолютное большинство произведенных миллионов бутылок вина удовлетворяли соответствующим стандартам и требованиям", - отмечает агентство.

В частности, в заявлении говорится, что, согласно изменениям, внесенным в 2017 году в закон Грузии "О виноградной лозе и вине", с 1 января нынешнего года обязательной дегустации подлежит экспортное вино всех категорий.

При этом отмечается, что по итогам органолептической проверки вина, предназначенного для экспорта, дегустационная комиссия Национального агентства за 6 месяцев 2018 года остановила 93 из 4813 образцов, поступивших на дегустацию, тогда как в 2017 году отрицательно были оценены 299 из 3440 образцов.

"Законодательными изменениями также запрещено экспортировать из Грузии разливное вино, чтобы за пределами страны не происходила фальсификация грузинского вина", - сообщает агентство.

В заявлении приводятся также результаты государственного и инспекционного контроля, проведенного агентством в винодельческих компаниях, согласно которым 15 из 123 образцов, взятых за шесть месяцев этого года, не соответствовали физико-химическим характеристикам, выданным аккредитованной лабораторией, на основании чего было отказано в экспорте конкретных вин.

По информации Национального агентства, Россия по-прежнему остается для грузинского вина крупнейшим экспортным рынком среди более 50 стран. В январе-июне 2018 года в РФ было экспортировано более 24 млн бутылок вина - на 24,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или 62,9% общего объема его экспорта.

19 июля Роспотребнадзор сообщил о том, что усилит контроль над импортом алкоголя из Грузии, так как там недостаточно следят за качеством и безопасностью этой продукции как на уровне производителей, так и со стороны госорганов.

По данным российского ведомства, в I полугодии 2018 года выявлены партии алкогольной продукции, не соответствовавшие обязательным требованиям, которые установлены техническими регламентами и законодательством РФ в области защиты прав потребителей.

"Все партии продукции, не соответствовавшие обязательным требованиям, общим объемом более 16 тысяч литров не допущены на территорию Российской Федерации", - говорилось в сообщении Роспотребнадзора.

Как сообщалось, в 2017 году Грузия экспортировала 76,7 млн бутылок виноградного вина, что в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году. В том числе поставки в Россию выросли на 76% - до 47 млн 778,9 тыс. бутылок (62,3% общего объема экспорта).

Россия вводила запрет на поставки винной продукции из Грузии в 2006 году из-за претензий к качеству. Экспорт грузинского вина на рынок РФ был возобновлен с июня 2013 года.