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Бизнес и законодательство 20.07.2018 17:01

Трамп готов ввести импортные пошлины на все китайские товары

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC в пятницу заявил о готовности ввести дополнительные пошлины на поставки товаров из КНР на сумму $500 млрд в год.

"Я это делаю не из политических соображений. Я это делаю, потому что это нужно для нашей страны, - заявил президент. - Нами пользуются, и мне это не нравится".

Ранее США ввели пошлины на поставки китайских товаров на сумму $34 млрд, а вскоре будут введены дополнительные сборы на товары на $16 млрд. С учетом объявленной в пятницу суммы, пошлинами будут обложены практически вся китайская продукция, ввозимая в США.

Пекин отреагировал на первую волну пошлин ответными мерами аналогичного объема и пообещал пропорциональные ответы в дальнейшем. Однако объем американского импорта в КНР составляет всего $130 млрд в год, и в полной мере компенсировать действия США у Китая не получится.

На этой неделе Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о возможном негативном влиянии торгового конфликта между США и Китаем на всю мировую экономику. По прогнозам аналитиков МВФ, если заявленные пошлины будут введены, объем глобального ВВП в 2020 году будет на 0,5% ниже прогнозируемого уровня.

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Тэги: США, КИТАЙ, ТРАМП, ПОШЛИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]