Трамп готов ввести импортные пошлины на все китайские товары

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC в пятницу заявил о готовности ввести дополнительные пошлины на поставки товаров из КНР на сумму $500 млрд в год.
"Я это делаю не из политических соображений. Я это делаю, потому что это нужно для нашей страны, - заявил президент. - Нами пользуются, и мне это не нравится".
Ранее США ввели пошлины на поставки китайских товаров на сумму $34 млрд, а вскоре будут введены дополнительные сборы на товары на $16 млрд. С учетом объявленной в пятницу суммы, пошлинами будут обложены практически вся китайская продукция, ввозимая в США.
Пекин отреагировал на первую волну пошлин ответными мерами аналогичного объема и пообещал пропорциональные ответы в дальнейшем. Однако объем американского импорта в КНР составляет всего $130 млрд в год, и в полной мере компенсировать действия США у Китая не получится.
На этой неделе Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о возможном негативном влиянии торгового конфликта между США и Китаем на всю мировую экономику. По прогнозам аналитиков МВФ, если заявленные пошлины будут введены, объем глобального ВВП в 2020 году будет на 0,5% ниже прогнозируемого уровня.
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