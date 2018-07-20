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ТЭК 20.07.2018 16:28

Вашингтон продолжит оказывать поддержку проекту ЮГК - дипломат

Министерство энергетики Азербайджана и Агентство США по международному развитию (USAID) подпишут Меморандум по сотрудничеству в сфере реформирования в секторе электроэнергетики, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Перспективы подписания Меморандума обсудил в пятницу в Баку министр энергетики Пярвиз Шахбазов с временным поверенным в делах США Уильямом Гиллом и директором миссии USAID Джайдевом Синкхом.

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы энергосотрудничества между Минэнерго Азербайджана и USAID и перспективы подписания Меморандума о взаимопонимании по обеспечению сотрудничества в сфере реформ, проводимых в секторе электроэнергетики», - подчеркивается в информации.

П.Шахбазов также отметил, что поддержка Вашингтоном проекта создания «Южного газового коридора» играет важную роль для его реализации. У.Гилл, в свою очередь, подчеркнул, что позиция США «безоговорочная в вопросе сотрудничества с Азербайджаном во всех областях, в особенности, в энергосекторе».

«США продолжат поддержку проекта ЮГК», - добавил У.Гилл.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил ЮГК, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Стоимость проекта оценивается в сумму свыше $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки газа в Турцию начнутся во второй половине 2018 года.

Церемония ввода в эксплуатацию газопровода TANAP состоялась 12 июня 2018 года, а коммерческие поставки газа начались 30 июня.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, USAID, МЕМОРАНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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