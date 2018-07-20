Хакеры похитили медицинские данные около 1,5 млн человек в Сингапуре

Группа хакеров совершила крупномасштабную кибератаку на базу данных сингапурских медицинских учреждений, сообщает в пятницу Би-би-си со ссылкой на Минздрав Сингапура.
Хакерам удалось похитить личные данные около 1,5 млн человек, что составляет примерно одну четвертую часть населения Сингапура. Среди украденных материалов - имена и адреса пациентов, которые посещали клиники в период с 1 мая 2015 года по 4 июля нынешнего года.
Кроме того, хакеры завладели информацией о том, какие медикаменты прописывались примерно 160 тыс. человек. Однако никакие медицинские записи о состоянии здоровья, результатах диагностики и диагнозах похищены не были.
Би-би-си отмечает, что, судя по всему, хакеры были нацелены, главным образом, на медицинскую информацию о премьер-министре Сингапура Ли Сянь Луне.
Сингапурское правительство неоднократно предупреждало о повышенном риске кибератак, в том числе со стороны иностранных хакеров. Власти страны заявляли, что большинства атак им удалось успешно предотвратить.
Алиев рассчитывает на Макрона в карабахском урегулировании
Алиев и Макрон провели переговоры в Париже
Пашинян заявил о готовности вести переговоры с президентом Алиевым по Карабаху, но опять выдвигает предусловия
Суда турецкой Palmali задержаны в портах Ростова-на-Дону и Азова из-за нарушений - Росморречфлот
Запасы зерновых в мире снижаются, но цены не растут из-за опасений торговых войн
Группа "Аэрофлот" увеличила перевозки в июне на 11,4%, за полгода - на 8,2%
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Два палестинца погибли в результате израильского авиаудара по сектору Газа - СМИ
Путин заявил, что ни один из вариантов повышения пенсионного возраста ему не по душе
Американские сенаторы просят два комитета сената рассмотреть их законопроект по санкциям против России
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Nar обеспечил жителей высокогорной деревни мобильной связью
Компания Bakcell поддержала проведение Летней Школы «Автобус Знаний - 2018»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений