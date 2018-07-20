Хакеры похитили медицинские данные около 1,5 млн человек в Сингапуре

Группа хакеров совершила крупномасштабную кибератаку на базу данных сингапурских медицинских учреждений, сообщает в пятницу Би-би-си со ссылкой на Минздрав Сингапура.

Хакерам удалось похитить личные данные около 1,5 млн человек, что составляет примерно одну четвертую часть населения Сингапура. Среди украденных материалов - имена и адреса пациентов, которые посещали клиники в период с 1 мая 2015 года по 4 июля нынешнего года.

Кроме того, хакеры завладели информацией о том, какие медикаменты прописывались примерно 160 тыс. человек. Однако никакие медицинские записи о состоянии здоровья, результатах диагностики и диагнозах похищены не были.

Би-би-си отмечает, что, судя по всему, хакеры были нацелены, главным образом, на медицинскую информацию о премьер-министре Сингапура Ли Сянь Луне.

Сингапурское правительство неоднократно предупреждало о повышенном риске кибератак, в том числе со стороны иностранных хакеров. Власти страны заявляли, что большинства атак им удалось успешно предотвратить.