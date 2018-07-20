Система ОМС с 2019г будет внедрена на всей территории Азербайджана

Систему обязательного медицинского страхования (ОМС) на всей территории Азербайджана планируется внедрить с 2019 года, отмечается в сообщении Госагентства по ОМС.

В настоящее время внедрение ОМС носит пилотный характер, эта система применяется в городе Мингечевир, Евлахском и Агдашском районах.

В сообщении отмечается, что Госагентство и Минздрав подготовят дорожную карту и план перехода на ОМС на всей территории страны. Кроме этого, уже привлечен международный консультант для проведения работ в этом направлении – компания "McKinsey & Company". Консультант примет участие в разработке дорожной карты поэтапного перехода на ОМС на всей территории Азербайджана.

По оценкам агентства, привлечение консультанта позволит обеспечить устойчивость системы ОМС, улучшить реформирование инфраструктуры здравоохранения, повысить качество услуг.

А.Азизов