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Религия 20.07.2018 16:50

Система ОМС с 2019г будет внедрена на всей территории Азербайджана

Систему обязательного медицинского страхования (ОМС) на всей территории Азербайджана планируется внедрить с 2019 года, отмечается в сообщении Госагентства по ОМС.

В настоящее время внедрение ОМС носит пилотный характер, эта система применяется в городе Мингечевир, Евлахском и Агдашском районах.

В сообщении отмечается, что Госагентство и Минздрав подготовят дорожную карту и план перехода на ОМС на всей территории страны. Кроме этого, уже привлечен международный консультант для проведения работ в этом направлении – компания "McKinsey & Company". Консультант примет участие в разработке дорожной карты поэтапного перехода на ОМС на всей территории Азербайджана.

По оценкам агентства, привлечение консультанта позволит обеспечить устойчивость системы ОМС, улучшить реформирование инфраструктуры здравоохранения, повысить качество услуг.

А.Азизов

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Тэги: ОМС, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]