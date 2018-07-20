Турция и Нидерланды объявили о нормализации отношений

Турция и Нидерланды приняли решение о нормализации дипломатических отношений, говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном в пятницу правительством Нидерландов.

"Министры договорились нормализовать дипломатические отношения между Нидерландами и Турцией", - говорится в документе.

В частности, министры договорились о возвращении послов в Анкару и в Гаагу. Также они согласовали официальный визит главы МИД Нидерландов в Турцию, который состоится во второй половине 2018 года.

В заявлении говорится, что о готовности нормализовать отношения между Турцией и Нидерландами речь зашла на встрече министров иностранных дел Стефа Блока и Мевлюта Чавушоглу на полях саммита НАТО в Брюсселе 11 июля.

Министры, говорится в сообщении, подчеркнули важность стратегического сотрудничества между двумя странами по ряду вопросов, в том числе по миграции, борьбе с терроризмом и экономике.

Затем глава МИД Нидерландов написал письмо главе МИД Турции, а затем они созвонились и договорились о нормализации отношений.

Сложности в отношениях между двумя странами возникли после того, как Нидерланды отказались выдавать визы турецким официальным лицам, намеревавшимся провести агитацию среди проживающих в стране турок в преддверие конституционного референдума в Турции в марте 2017 года, когда в Нидерландах проходили собственные выборы, напоминает телерадиокомпания. Министерство иностранных дел Нидерландов в начале февраля официально отозвало посла в Анкаре.