Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9828 RUR   0.0267 GBR   2.2148 TRY   0.3529

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.46 Brent   72.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 32° Завтра 24° 32° 22 Июл 24° 32° 23 Июл 23° 31°

Регион 20.07.2018 16:55

Турция и Нидерланды объявили о нормализации отношений

Турция и Нидерланды приняли решение о нормализации дипломатических отношений, говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном в пятницу правительством Нидерландов.

"Министры договорились нормализовать дипломатические отношения между Нидерландами и Турцией", - говорится в документе.

В частности, министры договорились о возвращении послов в Анкару и в Гаагу. Также они согласовали официальный визит главы МИД Нидерландов в Турцию, который состоится во второй половине 2018 года.

В заявлении говорится, что о готовности нормализовать отношения между Турцией и Нидерландами речь зашла на встрече министров иностранных дел Стефа Блока и Мевлюта Чавушоглу на полях саммита НАТО в Брюсселе 11 июля.

Министры, говорится в сообщении, подчеркнули важность стратегического сотрудничества между двумя странами по ряду вопросов, в том числе по миграции, борьбе с терроризмом и экономике.

Затем глава МИД Нидерландов написал письмо главе МИД Турции, а затем они созвонились и договорились о нормализации отношений.

Сложности в отношениях между двумя странами возникли после того, как Нидерланды отказались выдавать визы турецким официальным лицам, намеревавшимся провести агитацию среди проживающих в стране турок в преддверие конституционного референдума в Турции в марте 2017 года, когда в Нидерландах проходили собственные выборы, напоминает телерадиокомпания. Министерство иностранных дел Нидерландов в начале февраля официально отозвало посла в Анкаре.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ОТНОШЕНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


Похожие новости


МИД Турции вызвал нидерландского дипломата из-за резолюции о "геноциде армян" Вице-премьер турецкого правительства объявлен "персона нон-грата" в Нидерландах В МИД Азербайджана считают действия Нидерландов в отношении членов правительства Турции выходящими за рамки дипломатической этики Реакция Турции на действия Нидерландов будет предельно жесткой - турецкий премьер МИД Турции вызвал поверенного в делах Нидерландов после отказа Гааги пустить самолет с главой турецкого МИД Главу МИД Турции не пустили в Нидерланды, где он хотел выступить на митинге

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]