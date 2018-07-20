Отели Майорки и Ибицы могут отказаться от системы all inclusive из-за пьянства туристов

Отели испанских островов Майорка и Ибица могут отказаться от системы all inclusive и начать взимать плату за алкоголь из-за повального пьянства туристов, сообщает британская газета Express.
"Власти Балеарских островов считают алкоголь главной причиной развратного поведения туристов - в первую очередь британцев, немцев и французов на Майорке и Ибице. Они предложили исключить бесплатный алкоголь из ассортимента всех гостиниц, в том числе работающих по системе all inclusive. Сейчас таких отелей на Майорке 270, это 22% от общего числа гостиниц", - пишет издание.
Также в правительстве призвали запретить различные акции по продаже алкоголя, например, "счастливые часы" и "два по цене одного".
На курорте Пальма уже принят ряд мер: там запрещены барные туры, продажа алкоголя на вынос с полуночи до восьми утра, распитие алкоголя на улице, хождение топлесс и публичный секс. Минимальный штраф за нарушение составит 100 евро, хождение топлесс обойдется в 3 тыс. евро.
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