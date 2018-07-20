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Туризм 20.07.2018 17:58

Отели Майорки и Ибицы могут отказаться от системы all inclusive из-за пьянства туристов

Отели испанских островов Майорка и Ибица могут отказаться от системы all inclusive и начать взимать плату за алкоголь из-за повального пьянства туристов, сообщает британская газета Express.

"Власти Балеарских островов считают алкоголь главной причиной развратного поведения туристов - в первую очередь британцев, немцев и французов на Майорке и Ибице. Они предложили исключить бесплатный алкоголь из ассортимента всех гостиниц, в том числе работающих по системе all inclusive. Сейчас таких отелей на Майорке 270, это 22% от общего числа гостиниц", - пишет издание.

Также в правительстве призвали запретить различные акции по продаже алкоголя, например, "счастливые часы" и "два по цене одного".

На курорте Пальма уже принят ряд мер: там запрещены барные туры, продажа алкоголя на вынос с полуночи до восьми утра, распитие алкоголя на улице, хождение топлесс и публичный секс. Минимальный штраф за нарушение составит 100 евро, хождение топлесс обойдется в 3 тыс. евро.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИСПАНИЯ, ТУРИЗМ, КУРОРТЫ, АЛКОГОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]